Serie von schweren E-Bike-Unfällen in Österreich

Gleich vier schwere Unfälle mit E-Bikes ereigneten sich am Wochenende auf Österreichs Straßen.

72-Jähriger fährt gegen Pkw - schwer verletzt

Ein 72-Jähriger ist Samstagabend bei einem Sturz mit einem E-Bike in Braunau am Inn schwer am Kopf verletzt worden. Der Mann kam aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Rad auf die linke Fahrbahnseite und stieß dort gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Er stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Der Mann trug beim Unfall keinen Helm. Der Verletzte wurde in das Spital gebracht und war bis dato nicht ansprechbar, berichtete die Polizei Sonntagvormittag.

Aufgrund des noch unklaren Sachverhaltes bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059-133-4200 bei der Polizeiinspektion Braunau am Inn zu melden.

42-Jähriger stürzt bei 40 km/h - glimpflich ausgegagen

In Lessach im Bezirk Tamsweg ist ein 42-jähriger E-Biker Samstagmittag mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h von der Fahrbahn abgekommen und in einen Stacheldrahtzaun gestürzt. Der Niederländer, der einen Helm trug, war einem entgegenkommenden Pkw ausgewichen. Er erlitt Abschürfungen sowie Prellungen und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Tamsweg gebracht, berichtete die Polizei.

48-Jähriger streift anderen Radler - schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land Sonntagfrüh im Stadtgebiet von Innsbruck. Er hatte beim Überholen einen anderen Radfahrer gestreift, das Gleichgewicht verloren und war beim Sturz mit voller Wucht gegen einen Betonblock geprallt.

Der Mann zog sich dabei laut Polizei schwere Kopfverletzungen zu. Er hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der 55-jährige Radfahrer kam ebenfalls zu Sturz, erlitt aber lediglich leichte Verletzungen. Der Unfall hatte sich auf einem parallel zur Haller Straße verlaufenden Radweg ereignet.

52-Jährige kippt auf Mountainbike-Strecke um - schwer verletzt

Und am Sonntag zog sich eine 52 Jahre alte Italienerin in Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal/Drau) bei einem Sturz mit einem E-Bike schwere Verletzungen zu. Die Frau war auf dem Flow Trail, einer Mountainbike-Strecke, unterwegs, als sie laut Polizei seitlich umkippte. Ihr Ehemann, der mit ihr unterwegs war, schlug Alarm. Die Frau wurde vom Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Villach geflogen.

(APA)