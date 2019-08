Zwei Burschen sterben in Sportwagen

Wien. Bei einem Verkehrsunfall auf der Donau-Bundesstraße (B3) im Gemeindegebiet von Groß-Enzersdorf sind am Samstagabend zwei Burschen (16 und 17) ums Leben gekommen. Der 17-jährige Lenker dürfte mit einem Sportwagen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Kombi kollidiert sein. Die Karambolage forderte zudem zwei Verletzte.

Der Unfall auf der B3 war mit dem in Hartberg, bei dem am Freitag drei junge Männer (zwei von ihnen 18, einer 17 Jahre alt) nach einer Kollision im Auto verbrannten, der tragischste der vergangenen Tage.

Ein Unfall, elf Verletzte

Am Wochenende haben sich allerdings auch zahlreiche weitere Verkehrsunfälle ereignet. Die meisten Verletzten gab es am späten Samstagabend in Weißbach bei Zell am See. Dort ist ein 41-Jähriger mit seinem Pkw gegen einen Van mit neun Menschen (17 bis 23 Jahre alt) geprallt. Zwei Burschen wurden durch die Heckscheibe aus dem Wagen geschleudert. Elf Personen wurden verletzt, drei von ihnen lebensgefährlich.

Bei einem Frontalcrash in Zeltweg wurden am Samstagabend sechs Menschen verletzt. Ein Drogenlenker ohne Führerschein krachte in Eberstalzell auf der A1 gegen das Auto vor ihm (drei Verletzte). In Linz verursachte Sonntagfrüh eine Alkolenkerin einen Frontalzusammenstoß (drei Verletzte). Auf der A4 fuhr eine Lenkerin am Samstag in ein Pannenfahrzeug, auf der A1 in Seewalchen kam es Sonntagfrüh zu einem ähnlichen Unfall mit fünf Verletzten, darunter einem Kind.

Im Bereich des Gleinalmtunnels in der Steiermark kam es am Samstag gleich zweimal zu Unfällen. (APA/red.)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.08.2019)