Schwerer Bootsunfall auf Salzach: Todesopfer befürchtet

Ein schwerer Bootsunfall hat sich am Montagvormittag auf der Salzach in Salzburg ereignet. Ersten Informationen zufolge ist in den Salzachöfen - ein enger Durchbruch des Flusses am Pass Lueg - ein Raftingboot gekentert. Es seien Personen in Not geraten, hieß es. Laut Polizei sind vermutlich Todesopfer zu beklagen.

Das Unglück soll sich nahe des Einstiegs zu den Salzachöfen ereignet haben. Ein Großaufgebot an Rettungskräften stand im Einsatz. Wie Markus Gewolf von der Wasserrettung Salzburg zur APA sagte, laufe die Suche nach vermissten Bootsinsassen. Zur Zeit sei noch unklar, wie viele Personen sich überhaupt in dem Boot befunden hätten. Der Hergang des Unfalls ist noch unklar.