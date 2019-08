Zwei Tote bei Raftingunfall auf der Salzach

Bei einem Raftingunfall in den Salzachöfen beim Pass Lueg sind am Montag zwei Wassersportler ums Leben gekommen. Ein Zeuge, der ein gekentertes Boot und in der Salzach treibende Personen beobachtete, alarmierte die Einsatzkräfte. Die Verunglückten wurden in Golling (Bezirk Hallein) geborgen. Für den 23-jährigen Serben und einen noch nicht identifizierten Mann kam jede Hilfe zu spät.

Weil zunächst nicht klar war, ob sich noch weitere Personen in dem Schlauchboot befanden, suchten mehr als hundert Wasserretter, Feuerwehrleute und Bergeretter die Salzach und den Uferbereich flussabwärts bis Hallein nach möglichen Vermissten ab. Dabei wurden auch sechs Boote eingesetzt. Gegen 14.30 Uhr wurde die große Suchaktion beendet. Man könne davon ausgehen, dass keine weiteren Personen verunglückt sind, erklärte Einsatzleiter Peter Schluet von der Freiwilligen Feuerwehr Golling.

Die Wassersportler starteten die private Rafting-Tour vermutlich in Tenneck (Pongau). "Wie auf einer am Boot montierten Action-Kamera ersichtlich ist, kenterte das Raftingboot kurz vor 11 Uhr im Bereich der Salzachöfen", informierte die Landespolizeidirektion Salzburg in einer Aussendung. Die beiden Männer dürften laut Sprengelarzt vermutlich unmittelbar nach dem Kentern ertrunken sein. Einen Rafting-Sportler spülte es im Bereich Lanzenweiher in Golling an eine Sandbank. Die zweite Person, die leblos im Bereich des Autobahnzubringers Golling in der Salzach trieb, wurde von Wasserrettern geborgen, ebenso das treibende Raftingboot samt diversen Ausrüstungsgegenständen.

Laut Polizei lebte der 23-jährige Serbe in Deutschland. "Die Unfallursache und die Nationale des zweiten Toten sind Gegenstand laufender Ermittlungen", hieß es.

Privates Rafting verboten

Privates Rafting ist auf der Salzach generell verboten. Die enge Schlucht hat schon einigen Kanu- und Raftingfahrern das Leben gekostet. Die Gefahr gehe vor allem von den glatten und bauchig unterspülten Felswänden aus, sagte der Salzburger Wildwasserfahrer Thomas Rötzer zur APA. "Dort, wo die Strömung direkt auf den Fels trifft, zieht sie weit nach unten. Das kann Boote umschmeißen."

Der Abtenauer Werner Bein, ein gerichtlich beeideter Sachverständiger für Wildwassersport, sagte, dass Schwimmer in den Salzachöfen nach einem Sturz ins Wasser trotz Neopren-Anzug und Schwimmweste wenig Chancen hätten, zu überleben. "Es gibt diffizile und gefährliche Strömungen, vor allem bei der Ein- und Ausfahrt. Zudem ändern sich die Verhältnisse durch die Form der Schlucht von Mal zu Mal."

An der heutigen Rettungsaktion beteiligten sich Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Golling, Hallein, Kuchl sowie die Betriebsfeuerwehr Austrocell mit insgesamt 100 Leuten. Im Einsatz standen auch die Wasserrettungen St. Johann im Pongau, Bischofshofen, Hallein, Schwarzach und der Stadt Salzburg mit 21 Personen sowie die Bergrettung Golling mit zehn Freiwilligen Helfern und die Polizei bzw. Alpinpolizei mit sieben Einsatzkräften. Auch das Rote Kreuz war an Ort und Stelle.

