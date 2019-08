Fahrradanhänger von Pkw erfasst: Auch Vierjährige tot

Am Tag nach einem Unfall in Niederösterreich, bei dem ein PKW einen mit zwei Kindern besetzten Fahrradanhänger erfasst hatte, ist eine Vierjährige ihren Verletzungen erlegen. Die einjährige Schwester des Mädchens war an Ort und Stelle gestorben.