Invasion im Weinviertel: Fette Mäuse, kahle Felder

Bauern im Weinviertel klagen, dass Feldmäuse die Ernte wegfressen. Nun auch in Weingärten. Ein Experte meint, so etwas in 30 Jahren nicht erlebt zu haben − die Landwirte sind ratlos. Und fordern Hilfe aus der Politik.