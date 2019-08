Unbekannter prellte Mühlviertler Firma um 84 Tonnen Schweinsripperl

Ein Unbekannter hat eine Mühlviertler Firma um 84 Tonnen Schweinsripperl geprellt. Der Schaden beträgt laut der Landespolizeidirektion Oberösterreich mehrere hunderttausend Euro.

Der Täter hatte sich gegenüber dem Fleischhändler aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung als Mitarbeiter einer französischen Firma ausgegeben. In deren Namen bestellte er im Juni große Mengen Schweinerippen und ließ sie in vier Lkw-Fuhren nach England liefern. Bei dem französischen Unternehmen, das laut Ermittlern in keiner Geschäftsbeziehung zu dem oberösterreichischen Fleischhändler steht, kannte man den Mann allerdings gar nicht.

(APA)