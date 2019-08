Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Bus in Tirol schwer verletzt

Eine 45-jährige Radfahrerin ist am Donnerstag bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Schwaz in Tirol schwer am Kopf verletzt worden. Der Bus bog laut Polizei gerade in eine Straße ein, als er auf einem Schutzweg mit der Frau kollidierte. Die 45-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung zunächst in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert und dann in die Innsbrucker Klinik überstellt.

(APA)