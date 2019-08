Zwei tödliche Bergtouren in Tirol

Eine 27-jährige Deutsche ist am Donnerstag bei einer Bergtour auf der Innsbrucker Nordkette tödlich verunglückt. Die Frau stürzte auf einem markierten Steig südlich des Gipfels der "Frau Hitt" aus bisher unbekannter Ursache rund 50 Meter über teilweise senkrecht abfallendes, felsiges Gelände ab, berichtete die Polizei am Freitag. Für die 27-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

Die Deutsche war mit einer gleichaltrigen Landsfrau unterwegs. Diese setzte nach dem tödlichen Absturz einen Notruf ab. Der Leichnam der Frau wurde von der Besatzung eines Polizeihubschraubers geborgen. Ebenfalls im Einsatz standen Bergretter der Ortsstelle Innsbruck.

Die beiden Frauen waren am Dienstag von Reith bei Seefeld zu einer mehrtägigen Hüttentour im Karwendelgebirge gestartet. Am Donnerstag waren sie vom Solsteinhaus in Richtung Pfeishütte unterwegs. Gegen Mittag überquerten die Deutschen den "Frau Hitt Sattel" und wollten weiter in Richtung Seegrube gehen, als es zu dem Unfall kam.

68-jähriger Deutscher bei Bergtour in Tirol tödlich verunglückt

Ein 68-jähriger Deutscher ist Donnerstagnachmittag bei einer Bergtour am Mittenwalder Höhenweg in Scharnitz (Bezirk Innsbruck-Land) rund 150 Meter abgestürzt und dabei tödlich verunglückt. Er überschlug sich mehrmals und stürzte durch steiles, mit Felsstufen durchsetztes Gelände. Als der Polizeihubschrauber eintraf, war bereits jede Hilfe zu spät.

Der Verunglückte war zuvor gemeinsam mit zwei weiteren Männern im Alter von 46 und 70 Jahren von der "Mittleren Linderspitze" über einen mit Stahlseilen und Eisenleitern versicherten Weg in Richtung "Gatterl" abgestiegen. Der Mann ging zwischen seinen beiden Begleitern in der Mitte. Als der 68-Jährige aus dem Klettersteig ausgestiegen war und sich bereits am markierten Weg befand, stürzte er plötzlich seitlich nach rechts ab.

Warum es dazu kam, ist laut Polizei unklar. Die Begleiter verständigten sofort die Rettungskräfte, die jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen konnten.

(APA)