Wiener Familie in Kärnten aus Bergnot gerettet

Eine vierköpfige Wiener Familie ist am Freitag am Weg zum 2.597 Meter hohen Zellinkopf (Bezirk Spittal an der Drau) in Kärnten in Bergnot geraten und wurde von Bergrettern der Ortsstelle Winklern geborgen. Der 46-jährige Familienvater, seine 48 Jahre alte Frau und die beiden Kinder im Alter von elf und 15 blieben unverletzt, berichtete die Landespolizeidirektion am Freitagabend.

Die Bergwanderer waren von der Stadler Alm aufgebrochen. Knapp 350 Meter vom Gipfel entfernt, kamen sie vom Weg ab und gerieten in steiles, unwegsames Gelände. Da es weder ein Vor noch ein Zurück gab, setzte der 46-Jährige mit seinem Handy einen Notruf ab. Ein Polizeihubschrauber brachte die Retter zum Vorfallsort, die die Wanderer sicherten und schließlich zurück ins Tal brachten.

(APA)