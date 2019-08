Polizei geht gegen Drogenhandel im öffentlichen Raum vor

Bei einer Schwerpunktaktion gegen Drogenkriminalität im öffentlichen Raum hat die Wiener Polizei am Wochenende sieben Personen vorübergehend festgenommen. Zwei Männer befanden sich am Sonntag noch in Haft, gab die Landespolizeidirektion bekannt.

Die Aktion hatte das Landeskriminalamt mit Unterstützung der Bereitschaftseinheit und der Polizei-Diensthundeeinheit durchgeführt, wobei das gesamte Wiener Stadtgebiet erfasst wurde. Auf der Donauinsel stöberten Spürhunde am Samstagnachmittag einen Cannabis-Bunker auf, rund 115 Gramm Suchtmittel wurden sichergestellt. Am Franz-Josef-Kai in der Innenstadt wurde in der Nacht auf Sonntag ein mutmaßlicher Dealer beim Verkauf von Suchtmitteln beobachtet. Der 17 Jahre alte Bursch wurde festgenommen. Neben 16 Baggies mit Cannabiskraut hatte der Jugendliche 29 Ecstasy-Tabletten und ein Baggie mit Crystal Meth bei sich.

