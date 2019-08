Probleme auf der Westbahnstrecke

Wien. Alle fünf Minuten ein Zug, Stunde für Stunde, Tag für Tag: Das ist der aktuelle Durchschnittswert, wie er auf der Westbahnstrecke im Bundesland Salzburg verzeichnet wird. Ab Montag wird sich dieser Umstand für drei Wochen ein wenig ändern. Denn es werden insgesamt zwischen 19. August und 8. September rund 2800 Züge im Nah-, Regional- und Fernverkehr gestrichen.

Ist die Nachfrage auf dieser Bahnstrecke geringer geworden? Wird auf allfällige Anrainerproteste wegen Lärmbelästigung reagiert? Weder noch. Es sind Bauarbeiten, die diese Maßnahmen erforderlich machen.

Nicht eine, sondern gleich vier Baustellen führen dazu, dass die Bahnstrecke zwischen Straßwalchen und dem Salzburger Hauptbahnhof für den genannten Zeitraum bis zum Ende der Sommerferien in Salzburg nur noch eingleisig zur Verfügung stehen wird.

Die guten Nachrichten: Nicht betroffen von Einschränkungen sind die Railjet Xpress-Züge (RJX) der ÖBB, die auch in dieser Zeit planmäßig fahren sollen, wie die ÖBB selbst ankündigen. Beim privaten Bahnbetreiber Westbahn können die Züge zwischen Salzburg und Wien Westbahnhof ebenfalls laut Fahrplan verkehren. Mit einer Einschränkung: die Züge von und nach Wien Praterstern enden/beginnen allerdings nicht in Salzburg sondern in Attnang-Puchheim.



Die weniger guten Nachrichten: Die Railjets (RJ) der ÖBB von und nach Wien enden bereits in Vöcklabruck. Empfohlen wird, in Linz in den RJX nach Salzburg und weiter Richtung Westen umzusteigen. Analoges gilt für die Gegenrichtung.

Reisende aus Wels und Attnang-Puchheim sowie Reisende nach Neumarkt-Köstendorf können in Vöcklabruck die Züge des Nah- und Regionalverkehrs für die Weiterfahrt Richtung Salzburg nutzen. Im Früh- und Abendverkehr gibt es im Fernverkehr zusätzliche Verbindungen.

Im Nah- und Regionalverkehr bleibt ein Stundentakt zwischen Freilassing und Attnang-Puchheim aufrecht, darüber hinaus wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Straßwalchen und Salzburg eingerichtet. Die Züge von Braunau(Mattigtalbahn) enden in den drei Wochen am Bahnhof Steindorf bei Straßwalchen, die Weiterfahrt von dort ist mit der S-Bahn-Linie 2 oder im Schienenersatzverkehr möglich. Die ÖBB ersuchen Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt unter www.oebb.at, Scotty mobil oder unter 05-1717 zu informieren.

Konkret werden ab Montag folgende Bauvorhaben umgesetzt: Für den Umbau des Bahnhofs Neumarkt-Köstendorf werden zwei Hilfsbrücken eingebaut. Zwischen Hallwang und Seekirchen werden Gleis und Schotterbett auf 2,4 Kilometern erneuert sowie der Bahnsteig in Eugendorf saniert. In der Stadt Salzburg wird die über 100 Jahre alte Wienerdammbrücke durch neue Brückentragwerke ersetzt. Und in Straßwalchen werden zwei Hilfsbrücken eingebaut, die die Erneuerung der Eisenbahnbrücke über die Salzburger Straße (B1) ermöglichen. (red./APA)

