83-Jährige auf Straße erstochen: Verdächtiger geständig

Jener 38-Jährige, der am Freitag in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) eine 83-Jährige auf offener Straße erstochen haben soll, hat die Tat laut der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt zugegeben. Der Verdächtige "verantwortet sich geständig", sagte Sprecher Erich Habitzl am Samstag.

Zum Motiv machte der Staatsanwalt keine Angaben. Dieses sei ebenso wie der Hergang der Attacke "Gegenstand der Ermittlungen".

(APA)