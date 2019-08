Eine Landschaft wie ein Haus

Der See war hoch in den Bergen, ein grünes, einsames Wasser, das so knapp unter dem Himmel lag, dass, wer zulange hinauf schaute, bald glaubte, in die Luft, in die Wolken, in das ganze Wetter greifen zu können, wenn er die Arme nur genug streckte. Schroff fielen die Gesteinswände in die Erde. In den Felshalden standen vereinzelte Bäume mitten im stummen, hocherhobenen Stein, und sehr gerade Lärchen wuchsen aus den grauen, erstarrten Lawinen, als wäre Wachstum nur eine Frage der Haltung. Auf den Wiesen blühte einem der Giersch bis zum Knie. Vergissmeinnicht, Christrosen, echte Mondrauten, falscher Enzian, und großblütiger Fingerhut säumten die Wege. Die Blätter des Farns schienen wie feingliedrige grüne Wirbelsäulen aufgefächert im gleißenden Licht, wie ausgreifende Rückgrate konnten sie einem nach langer Wanderung vorkommen, als wären sie einer merkwürdigen Pflanzenanatomie entnommen, einer Flora, die es mit der Trennung von Mensch und Gewächs nicht so genau nahm.

