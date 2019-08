Hochschwangere Kärntnerin getötet: Polizei befragt Verdächtigen

Am Samstag wurde eine im neunten Monat schwangere, 31 Jahre alte Kärntnerin tot in ihrer Badewanne in Paternion (Bezirk Villach-Land) gefunden. Am Sonntag haben die Ermittler einen Verdächtigen ausgemacht. Der Mann werde aktuell befragt, sagte Staatsanwaltschafts-Sprecherin Tina Frimmel-Hesse. Es handle sich um einen von mehreren Tatverdächtigen.

Nachbarn hatten in der Nacht auf Samstag wegen Lärms Alarm geschlagen, die Polizei fand die Tote. Zeugen gaben auch an, dass jemand aus der Wohnung gerannt sei. Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage von einem Tötungsdelikt aus. Ob es sich bei dem Befragten um jenen Mann handle, der nach der Tat beim Verlassen der Wohnung beobachtet wurde, könne sie nicht sagen, so die Staatsanwältin. Das Verfahren werde jedenfalls wegen des Verdachts des Mordes geführt.

Zwei der minderjährigen Kinder, die sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung aufhielten, wurden ins Landeskrankenhaus Villach gebracht. Das Motiv ist noch unklar.

(APA)