Hochschwangere tot in Badewanne gefunden: DNA-Test soll Vaterschaft prüfen

Nachdem am Wochenende eine hochschwangere Frau tot in der Badewanne in Paternion (Bezirk Villach-Land) aufgefunden worden war, hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt am Montag die Untersuchungshaft für einen 35-jährigen Österreicher beantragt. Er sei "dringend tatverdächtig", die 31-jährige Kärntnerin getötet zu haben, sagte Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Behörde.

Bei dem Mann könnte es sich um den Vater ihres ungeborenen Kindes handeln. Ein DNA-Abgleich soll Gewissheit bringen.

Der Verdächtige sei nach vorläufigem Stand ein Bekannter des Opfers gewesen. Trotz der Fortschritte in dem Fall betonte die Staatsanwältin, dass noch "umfangreich ermittelt" werde. Bis zur Klärung des Sachverhalts werde das Obduktionsergebnis und die Todesursache voraussichtlich nicht öffentlich gemacht. Angesprochen auf mögliche weitere Verdächtige meinte sie: "Man muss noch in alle Richtungen weiter ermitteln."

