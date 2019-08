NÖ: Brennende Papierrollen sorgten für Feuerwehr-Großeinsatz

Ein Brand auf einem Betriebsgelände in Hirschwang an der Rax (Bezirk Neunkirchen) hat am Freitagabend sieben Feuerwehren mit 69 Einsatzkräften beschäftigt. Kurz nach 18.30 Uhr hatten gepresste Papierrollen in einem Altpapierlager Feuer gefangen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag. Ein Mitarbeiter verständigte die Feuerwehr.

Die brennenden Papierrollen wurden mit Wasser gelöscht, zerteilt und anschließend an einen abgelegenen Platz auf dem Gelände gebracht. Nach rund zwei Stunden konnte "Brand aus" gemeldet werden. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache waren am Samstag noch Gegenstand der Ermittlungen.

(APA)