Haus in der Weststeiermark wegen Hangrutschung evakuiert

Nach Unwettern Samstagnachmittag und -abend ist ein Wohnhaus im weststeirischen Voitsberg evakuiert worden. Ein Hang hinter dem Gebäude hatte nachgegeben, sagte Christian Leitgeb, Bereichsfeuerwehrkommandant aus Voitsberg am Sonntag zur APA. Zudem waren in Köflach "massive Vermurungen und Verklausungen" zu beseitigen. Zwölf Wehren mit rund 130 Helfern waren im Bezirk im Einsatz.

In Köflach war besonders der Ortsteil Graden betroffen: An drei Stellen gaben Hänge nach. Ein Bewohner musste sein Haus verlassen. Ein Geologe wird sich die Lage am Sonntag oder Montag genauer anschauen. "Im Stadtgebiet sind die Bäche übergegangen. Verklausungen gab es bei jeder Brücke", so Leitgeb. Die Landesstraße wurde vermurt und eine Brücke beschädigt, weshalb die Straße vorerst nur beschränkt befahrbar sei. Die Fahrbahnen wurden mit schwerem Gerät und Traktoren gereinigt.

Sechs bis sieben überflutete Keller wurde ausgepumpt oder von Schlamm befreit. Sonntagfrüh wurden noch Sicherungsarbeiten durchgeführt, "falls wieder Regen kommt". Ursache für die Schäden war der lang anhaltende Niederschlag Samstagnachmittag.

Feuerwehreinsätze auch im Burgenland

Gewitter und teils starker Wind haben am Samstagabend im Burgenland für Feuerwehreinsätze gesorgt. Insgesamt rückten 20 Wehren aus. Am stärksten betroffen waren nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) der Raum zwischen Lutzmannsburg und Deutschkreutz im Bezirk Oberpullendorf. Vereinzelte Einsätze gab es darüber hinaus in allen Landesteilen.

Neben Pumparbeiten wurde die Beseitigung umgestürzter Bäume vorgenommen, zudem mussten sich die Helfer um umgefallene Bauzäune kümmern. Die Feuerwehren Neusiedl am See und Purbach wurden zu zwei Bootsbergungen auf dem Neusiedler See alarmiert. Der erste Unwettereinsatz begann laut LSZ Samstagabend kurz nach 20.30 Uhr. Die letzten Kräfte rückten gegen 3.00 Uhr wieder ein.

(APA)