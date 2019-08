Italiener mit 42 Kilo Steinpilzen in Tirol erwischt

Ein italienisches Ehepaar ist am Sonntag in Pfunds im Tiroler Bezirk Landeck im Zuge einer Fahrzeugkontrolle mit rund 42 Kilo Stein- und Herrenpilzen sowie Eierschwammerl im Kofferraum erwischt worden. Die Pilze wurden teilweise fachgerecht in Kühlboxen transportiert und gelagert, teilte die Polizei mit.

Das Paar im Alter von 56 und 46 Jahren gab an, die Pilze seien "nur" für den Eigengebrauch gedacht gewesen und sie hätten sie nach Ferrara bringen wollen. Die Pilze wurden sichergestellt und dem Altersheim Ried im Oberinntal übergeben.

Vom italienischen Ehepaar wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Die beiden werden der Bezirkshauptmannschaft Landeck angezeigt.

In Tirol ist laut Pilzschutzverordnung nur das Sammeln von zwei Kilogramm Pilzen pro Person pro Tag erlaubt. Erst vergangene Woche waren drei Italiener im Sellraintal mit insgesamt 62 Kilogramm Steinpilzen im Gepäck erwischt worden.

(APA)