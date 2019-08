21-Jähriger bricht Glasvitrine des "Stock im Eisen" in Wien auf

Ein Mann hat am Sonntagabend die Glasvitrine des "Stock im Eisen" in der Wiener Innenstadt aufgebrochen und daraus Geld gestohlen. Zum Tatzeitpunkt waren an der Ecke Kärntner Straße und Graben viele Personen unterwegs, weswegen die Polizei rasch alarmiert und der 21-Jährige noch am Ort des Geschehens erwischt wurde. Der "Stock im Eisen" selbst blieb unbeschädigt, berichtete die Polizei am Montag.

"Mit einem Meißel und einem Schraubenzieher hat der Mann die Metallbeschläge am Rande der Glasvitrine aufgebogen und dann mit einem Holzstab Münzen und auch einen Geldschein aus dem Inneren herausgefischt", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Dabei habe er lediglich einen niedrigen Betrag in verschiedenen Währungen erbeutet. Der ungarische Staatsbürger wurde wegen versuchten Einbruchsdiebstahls angezeigt.

Der "Stock im Eisen" ist der älteste noch erhaltene Nagelbaum. Die erste urkundliche Erwähnung der mit Nägeln bespickten 2,19 Meter hohen Zwiesel-Fichte aus dem Mittelalter stammt aus dem Jahr 1533.

