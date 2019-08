Erster Elektro-Ortsbus des Burgenlandes startet in Hornstein

Der erste Elektro-Ortsbus des Burgenlandes wird Ende Oktober in Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) seinen Betrieb aufnehmen. Der barrierefreie Niederflurbus der Hornsteiner Firma K-Bus wird als Ruftaxi für alle Bewohner bereitstehen. "Damit leisten wir unseren Beitrag für den Klimaschutz", betonte Bürgermeister Christoph Wolf (ÖVP) am Montag in einer Aussendung.

Der Elektro-Ortsbus soll die Bewohner des Ortes und der Seesiedlung von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr "klimaschonend und rasch ans Ziel innerhalb der Gemeinde" bringen. Auch die Schülerfahrten zur Volksschule wird der neue Ortsbus übernehmen. Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich laut Wolf auf rund 68.000 Euro.

(APA)