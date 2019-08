Harley-Fans übernehmen wieder den Faaker See

Vom 3. bis 8. September findet am Faaker See die alljährliche "European Bike Week" statt, mehr als 100.000 Motorrad-Fans werden erwartet. Am Programm stehen Konzerte, Side-Events sowie Merchandise- und Essenstände, außerdem natürlich die große Parade durch Villach und rund um die Seen der Region.

Umrahmt wird das Treffen wieder von Musik und Live-Acts, unter letzteren finden sich reihenweise Cover- und Tribute-Bands von AC/DC bis Rammstein. Heuer gibt es erstmals ein "Faaktoberzelt", in dem dem Oktoberfest nachempfundenen Festzelt werden 500 Besucher Platz finden und unter anderem der Musik von heimischen Bands wie "Mölltallica" lauschen.

Seit 1998 findet die Veranstaltung statt. In der Zeit vor und während des Treffens sind die weithin hörbaren Motorradfahrer in der ganzen Region unterwegs. Neben österreichischen Bikern gibt es vor allem aus Italien, Deutschland und Holland Andrang. Großes Thema ist jedes Jahr auch das Tunen von Motorrädern, bei einer eigenen Custombike Show verleihen Publikum und Jury Auszeichnungen. Höhepunkt des Treffens ist die Parade, bei der Zehntausende Motorräder gemeinsam ausfahren.

Das Harley-Treffen findet immer in der letzten Woche der Schulferien statt. Eine gröbere Beeinträchtigung regulärer Touristen durch die lauten Harleys befürchtet Georg Overs, Geschäftsführer der Tourismusregion Villach, Faaker See, Ossiacher See nicht. "Die Saison läuft heuer sehr gut, deshalb überschneidet sich das heuer vielleicht in bisschen mehr." Allerdings nehme der Veranstalter viel Rücksicht, auch aus der Bevölkerung gebe es viel Rückhalt. "Aber es ist natürlich ein Spagat. Zum Harley-Fahren gehört dazu, dass es ein bisschen Geräusche macht." Dieser Spagat klappe in der Regel sehr gut.

(APA)