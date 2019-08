Wer Lebensmittel vor dem Müll rettet

Wien. Wenn es Abend wird, kippen Supermärkte Lebensmittel in Container, Bäckereien leeren die Vitrinen und Restaurants ihre Töpfe. Was wenige Minuten zuvor noch auf dem Teller hätte landen können, wird jetzt zu Müll.



Ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel wird entsorgt. Am häufigsten wandern Brot, Süß- und Backwaren in die Mülltonnen. Mit dem Brot, das in Wien weggeworfen wird, könnte man etwa ganz Graz versorgen. Dabei scheinen die Österreicher laut einer Studie des Verbandes Österreichischer Entsorgungsbetriebe von 2018 bereits achtsam zu sein: 80 Prozent der Befragten gaben an, darauf zu achten, Lebensmittel rechtzeitig zu essen.



Besonders selten werfen demnach Menschen, die älter als 60 Jahre sind, Lebensmittel in den Müll. Bei den unter 30-Jährigen gebe es noch „Luft nach oben“, hieß es in der Studie. Die Achtsamkeit steigt aber grundsätzlich: „In Österreich ist in den vergangenen Jahren viel Bewusstsein dafür entstanden“, so Helene Pattermann, Gründerin von Zero Waste Austria.

