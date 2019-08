E-Biker in Niederösterreich von Pkw erfasst und gestorben

Auf der B60 in der Gemeinde Traiskirchen zwischen Weigelsdorf und Unterwaltersdorf (Bezirk Baden) ist am Donnerstagvormittag ein 84-jähriger E-Biker vom Pkw eines 65-Jährigen erfasst worden. Der Radfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, bestätigte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker auf Anfrage Medienberichte. Der Autolenker hielt nicht an und wurde erst später gestoppt.

Dem Sprecher zufolge dürfte bei dem 65-Jährigen ein medizinisches Problem vorliegen. Daher sei der Mann in das Landesklinikum Baden gebracht worden. Der E-Biker war an Ort und Stelle erfolglos reanimiert worden. Die Unfallursache war vorerst unklar. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt stellte nach Exekutivangaben den Pkw und das Zweirad sicher.

(APA)