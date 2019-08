Wien. Nicht nur, aber vor allem in Wien vergeht kaum ein Tag ohne Messerangriffe mit Schwerverletzten und Toten. Am Donnerstag ereigneten sich österreichweit gleich vier Attacken, sämtliche Opfer wurden lebensgefährlich verletzt.



Einen Tag zuvor bedrohte ein Mann einen Polizisten mit einem Stanleymesser und wurde angeschossen. Den „gefühlten“ Anstieg solcher Vorfälle belegen auch die Zahlen des Bundeskriminalamts (BKA). Innerhalb des vergangenen Jahrzehnts stiegen Angriffe mit Stichwaffen um nicht weniger als 300 Prozent. Tendenz steigend.



Das BKA wird daher demnächst eine bundesweite „Kampagne gegen Gewalt“ starten. Ein konkreter Zeitplan steht noch nicht fest, teilte der Sprecher am Freitag im Gespräch mit der „Presse“ mit. Zudem wird die „Screening-Gruppe Frauenmorde“, die vor rund einem halben Jahr eingerichtet wurde, Handlungsempfehlungen für den Ernstfall abgeben. Auch hier steht noch kein Termin fest. Im BKA legt man jedenfalls Wert darauf, dass man dieser Entwicklung nicht „tatenlos zusieht“.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft