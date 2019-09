Wien. Ein paar Fahnen im Wind. Mehr ist auf der grasbewachsenen Fläche in der Seestadt Aspern nach wie vor nicht zu sehen. Geplant ist hier eigentlich der Campus der Religionen: Acht Glaubensgemeinschaften sollen Wand an Wand Gebetshäuser errichten. Auch die Kirchlich-Pädagogische Hochschule soll auf den Campus übersiedeln. Ein starkes Zeichen gegen religiöse Konflikte – doch wann diese Vision umgesetzt wird, scheint noch nicht so recht geklärt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.09.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft