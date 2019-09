Justizanstalt nach diversen Vorfällen unter Beobachtung

Straftaten an Insassen und Bediensteten, entwichene Rechtsbrecher, Kritik an Personalressourcen: Nach Berichten von Übergriffen und anderen Vorfällen beschäftigt sich das Juistzministerium „prioritär“ mit der Justizanstalt Asten in Oberösterreich.