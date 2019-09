Österreichische Greenpeace-Aktivisten in Polen wieder frei

Fünf österreichische Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace sind nach ihrer Festsetzung durch die polnischen Behörden wieder frei. Sie waren bei zwei Protestaktionen gegen Kohle im Hafen von Danzig am Montag und Dienstag festgenommen worden. Seit Donnerstagabend befinden sich alle auf freiem Fuß, berichtete Greenpeace.

"Jetzt bleibt abzuwarten, ob es ein rechtliches Nachspiel geben wird", sagte Volker Plass, Programm-Manager von Greenpeace in Österreich. Die Umweltschützer fordern von der polnischen Regierung und der gesamten EU, aus fossiler Energie bis 2030 auszusteigen und Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Polen sei bei den Kohle-Emissionen EU-weit auf Platz zwei, ebenso beim Import von Kohle.

Am Montag ankerte die "Rainbow Warrior" im Danziger Frachtterminal und behinderte stundenlang die Kohlelieferung. Polizisten stürmten das Schiff, der Kapitän und die österreichische Bootsführerin wanderten in Gewahrsam. Am Dienstag kletterten Aktivisten auf Kohleverladungskräne und forderten mit Bannern das Ende der Energiegewinnung aus fossilen Rohstoffen. Auch sie wurden festgenommen.

