Sohn attackierte Mutter in Vorarlberg mit Messer

Ein 45-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in Hohenems in Vorarlberg (Bezirk Dornbirn) seine Mutter mit einem Messer attackiert. Zuvor dürften die beiden ersten Informationen der Polizei zufolge in einen Streit geraten sein. Der 45-Jährige konnte von der Exekutive festgenommen werden.

Die Frau musste vom Notarzt behandelt werden. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

(APA)