Eine Sparkasse für die armen Leut'

Von Krise war 1815 kaum die Rede. Die wirtschaftliche Situation war zufriedenstellend, zumindest in Wien, wo zeitweilig 30.000 vergnügungssüchtige Gäste am Wiener Kongress teilnahmen und die Nachfrage ankurbelten. Ungeheure Summen wurden da ausgegeben. Doch ein Goldenes Zeitalter war nach zwanzigjähriger Kriegszeit von keinem vernünftigen Menschen zu erwarten, das konnte man in der Denkschrift „Über die inneren Zustände“ von Anton Baldacci nachlesen. 1816 kam es dann zum totalen Kollaps. Durch die katastrophale Ernte (ein Vulkanausbruch hatte die Sonne verdunkelt) kam es zu Hungersnöten, Österreichs Staatsfinanzen waren zerrüttet, die Nachwehen der überhitzten Kriegs- und Inflationskonjunktur führten zur letzten großen Krise vor der Moderne. Die Depression dauerte bis 1825, das ist das Jahr, mit dem man den Beginn der Industrialisierung in Österreich verbindet.

