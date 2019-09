Rund 19.000 Grazer Haushalte waren vorübergehend ohne Strom

Bei rund 19.000 Haushalten in Graz ist am Montag um 7.53 Uhr der Strom ausgefallen. Laut Energie Steiermark gab es beim Umspannwerk Graz-Süd ein technisches Problem. An der Schadensbehebung wurde gearbeitet. Bis etwa 9.00 Uhr sollten wieder alle mit Elektrizität versorgt werden. Bei vielen war schon nach 15 Minuten der Strom wieder da. Die Ursache für den technischen Fehler war vorerst unklar.

(APA)