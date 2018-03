Krach um Benedikt-Brief: Rücktritt im Vatikan

Der 90-jährige frühere Papst Benedikt XVI. sorgt für Aufregung – so zurückgezogen kann er gar nicht in den vatikanischen Gärten leben. Und indirekt sorgt er für den Abgang des päpstlichen Kommunikationschefs: Franziskus hat am Mittwoch den Rücktritt des Brasilianers Dario Edoardo Viganò angenommen.

Der Anlass liegt einige Tage zurück. Da hat der Präfekt des vom Papst erst vor zweieinhalb Jahren geschaffenen Kommunikationssekretariats eine Buchreihe über die Theologie von Franziskus vorgestellt. So weit, so unspektakulär. Das Unheil begann, als sich Monsignore Viganò anschickte, einen Brief von Benedikt vorzulesen, in dem dieser das Projekt lobt, zugleich aber einen Einleitungsaufsatz ablehnt. Er, Benedikt, wolle sich nicht zu Büchern äußern, die er nicht gelesen habe, und könne dies „auch aus physischen Gründen“ in nächster Zeit nicht tun.

"Antipäpstliche Initiativen"

Gleichzeitig veröffentlichte der Vatikan ein Foto des Briefs, in dem Teile unkenntlich gemacht waren. Es ist kein Zufall, dass genau diese Zeilen brisant sind. Da äußert Benedikt „Überraschung“ über die Beteiligung des Theologen Peter Hünermann. Während seines Pontifikats sei dieser durch „antipäpstliche Initiativen“ aufgefallen, so der emeritierte Papst. Der auch an die Beteiligung Hünermanns an der „Kölner Erklärung“ erinnert, die auf heftige Weise die Lehrautorität des Papstes angegriffen habe. Und: Der Dogmatiker habe die Europäische Theologengesellschaft anfänglich als papstkritische Organisation gegründet. Darauf reagierte am Mittwoch wieder die Dekanin der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien, Sigrid Müller mit „Befremden“.

Vorwurf der Manipulation

Den Abschnitt des Benedikt-Schreibens hat Viganò auf Druck italienischer Medien veröffentlicht, die ihm Manipulation vorwarfen. In seinem Rücktrittsgesuch erklärt der Monsignore nun, die zahlreichen Kritiken gefährdeten das Projekt der Medienreform.

