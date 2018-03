Kirchen-App: Rund 3000 Menschen beten virtuell für andere

Rund 3000 Menschen haben seit der Adventszeit virtuell via Kirchen-App kundgetan, dass sie für die Anliegen anderer beten: Auf der „Glauben.Leben“-App, die die Bischofskonferenz gelauncht hat, kann man Gebetsanliegen formulieren, andere Benutzer können per Klick rückmelden, dass sie dafür beten. Seit dem Start in der Adventszeit sind rund 500 Anliegen formuliert worden, für die gebetet werden kann.

Neben weiteren Funktionen wie dem Tagesevangelium oder den Feiertagen gibt es die Gottesdienst-Suchfunktion, die nun um die Ostergottesdienste erweitert worden ist. Damit jeder einfach herausfinden kann, wann und wohin, sind 2600 Gottesdienste und Veranstaltungen alleine in der Karwoche und zu Ostern per App auffindbar.

Dabei können einerseits automatisch die Gottesdienste in der Nähe angezeigt werden. Außerdem kann man gezielt nach einem der rund 4900 Kirchenstandorte suchen bzw. auch nach bestimmten Gottesdiensten, etwa der Osternachtsfeier oder der Karfreitagsliturgie.

