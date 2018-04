Jung, weiblich, Papstberaterin

Sieht so ein Alien aus? Die 20-Jährige fügt sich mit ihrem Rucksack selbstverständlich in das Wiener Stadtbild. Dennoch, die Studentin kommt aus einer vielen fremden Welt, einer vielen fremd gewordenen Welt. Eva Wimmer entdeckt das Christentum oder Mosaiksteinchen davon nicht nur zur Osterzeit. Die Oberösterreicherin lebt seit Kindheitstagen tief verwurzelt in der katholischen Kirche. Mehr noch: Sie war Beraterin des Papstes.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)