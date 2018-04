50 Jahre nach seinem Tod: Kardinal Beran wird in Prag beerdigt

Fast fünfzig Jahre nach seinem Tod im Exil werden die sterblichen Überreste des katholischen Kardinals Josef Beran vom Vatikan nach Tschechien überführt. Wie die Nachrichtenagentur CTK am Freitag berichtete, begann bereits am Donnerstagabend im Vatikan die mehrere Tage dauernde zeremonielle Übersiedlung des Leichnams.

Zunächst wurden die sterblichen Überreste des 1969 im Kirchenstaat verstorbenen Geistlichen aus der Krytpa des Petersdoms geborgen. Dort beigesetzt zu werden, gilt als eine Ehre, die sonst nur Päpsten zuteil wird. Per Flugzeug sollte der Tote am Freitagabend in Begleitung des tschechischen Kulturministers Ilja Smid nach Prag gebracht werden.

Letzte Ruhe eines erbitterten Kommunisten-Gegners

Beran galt als entschiedener Gegner der kommunistischen Machthaber in der damaligen Tschechoslowakei, die eine Beisetzung in Prag aus Angst vor Protesten nicht zuließen. Gemäß seinem letzten Willen soll der Kardinal am Montag im Prager Veitsdom feierlich seiner letzten Ruhe übergeben werden. Während des Wochenendes soll sein Sarg in Prag für rituelle Zeremonien der Gläubigen aufgebahrt werden.

Im Zweiten Weltkrieg hatten die deutschen Nationalsozialisten Beran mit anderen tschechischen Intellektuellen ins Konzentrationslager Dachau verschleppt. Nach seiner Ernennung zum Kardinal nahm er 1965 am Zweiten Vatikanischen Konzil teil und hielt dort eine Rede über die Religions- und Gewissensfreiheit. Derzeit läuft der Prozess zu einer Seligsprechung des gebürtigen Pilsners (1888-1969).

(APA/dpa)