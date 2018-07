Schwarz: Bischöfe waren eingeweiht

Wien. Was wussten Österreichs Bischöfe über ihren Kollegen Alois Schwarz? Kannten sie die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden? Die Kritik an seinem Führungsstil? An den einsamen Entscheidungen? An der häufigen Umgehung der zuständigen Gremien? An der bemerkenswerten Personalfluktuation in wichtigen Funktionen der Kärntner Diözese? Und am Einfluss zweier Frauen im engen beruflichen Umfeld des Bischofs?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.07.2018)