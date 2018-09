Intrigen und die Last der Missbrauchsskandale

Dreiundzwanzig Jahre war es am Freitag her, dass der Vatikan das Rücktrittsgesuch Hans Hermann Groërs angenommen hatte – zum 14. September, an dem die Kirche das Fest der Kreuzerhöhung feiert. Das sah so aus, als sei das Leiden des unter Missbrauchsanklage geratenen Wiener Kardinals vergleichbar dem schuldlosen Leiden Christi. Heute ist von einem Aufbegehren gegen Attacken irgendeiner „bösen“ Welt nichts mehr zu hören.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.09.2018)