Neue Pokemon-Version: Heilige im Vatikan fangen

Der Vatikan unterstützt eine neue Version des Spiels "Pokemon Go". Bei der App mit dem Titel "Follow JC Go" ("Follow Jesus Christ Go"), gehe es darum, nicht Monster zu fangen, sondern Heilige, berichtete die Nachrichtenagentur kathpress am Dienstag unter Berufung auf die italienischen Zeitungen "Corriere della Sera" und "Vatican Insider". Papst Franziskus habe dem Spiel seinen Segen gegeben.

"Follow JC Go" sei aus Anlass des Weltjugendtags im Jänner 2019 in Panama entwickelt worden, berichten die Zeitungen. Derzeit sei das beliebte Spiel nur in einer spanischen Version erhältlich, weitere Versionen sollten aber folgen. Das Vorbild "Pokemon Go" ist eines der erfolgreichsten App-Spiele weltweit. Dabei werden virtuelle Monster und andere Spielfiguren in reale Umgebungen eingeblendet, so dass die Spieler unterwegs die Figuren virtuell jagen und einfangen können.

Ziel der Macher von "Follow JC Go" sei neben dem Unterhaltungswert auch religiöse Bildung, so die Zeitungen. Denn man solle die Heiligen oder biblischen Figuren nicht nur fangen, sondern auch Fragen zu ihrem Leben beantworten und sie zum eigenen Team hinzufügen. Dieses werde übrigens "e-Team" genannt - für "Evangelisationsteam". Die fromme App achte zudem auf die körperliche und geistige Gesundheit der Spieler, wobei Gebete eine wichtige Rolle spielten. Zudem könne die Spielwährung auch für wohltätige Zwecke gespendet werden.

