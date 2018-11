Nuntius Zurbriggen geht in den Ruhestand

Der Apostolische Nuntius in Österreich, Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen (75), geht demnächst in den Ruhestand. Ende November bzw. Anfang Dezember wird es so weit sein, sagte Kardinal Christoph Schönborn am Freitag in der Pressekonferenz zur Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz. "Die Presse" hatte bereits vor wenigen Wochen entsprechende Informationen.

Zurbriggen war seit 2009 der in Wien amtierende Spitzendiplomat des Vatikans. Die Nachfolge ist noch offen, ebenso wie die Dauer des Ernennungsprozesses, so Schönborn. Er habe Kardinalsstaatssekretär Pietro Parolin "sehr ans Herz gelegt, dass es kein allzu langes Interregnum geben möge", sagte der Wiener Erzbischof.

(APA)