Kampf um den Neustart der IGGÖ

Wien. Mit dem Neuwahlbeschluss steht die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) vor einem Neustart. Präsident Ibrahim Olgun, der intern unter Druck geraten ist, tritt nicht mehr an. Bei der Wahl am 8. Dezember wird die neue Führung bestimmt – und für die stehen einige schwierige Aufgaben an. Die wichtigsten Fragen zum Thema.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.11.2018)