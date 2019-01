Papst tauft 27 Kinder in Sixtinischer Kapelle

Papst Franziskus hat am Sonntag 27 Kinder getauft. In der Sixtinischen Kapelle goss der Heilige Vater Wasser über das Haupt von zwölf Buben und 15 Mädchen. Dabei handelt es sich um Kinder oder Angehörige vatikanischer Mitarbeiter, berichteten italienische Medien. Papst Franziskus setzt damit eine Tradition fort, die schon unter seinen Vorgängern Papst Benedikt XVI. und Johannes Paul II. bestand.

Am Sonntag begeht die katholische Kirche das Fest der "Taufe des Herrn", das an die Taufe Jesu im Jordan durch Johannes den Täufer erinnert. An diesem Tag tauft der Papst traditionell neugeborene Kinder von Angestellten im Vatikan bis zum Alter von höchstens drei Monaten.

