Fall Schwarz: Der Schatten über Schönborns Ära

Wien. Macht, Geld und (zu) enge Beziehungen: Das ist der Stoff, aus dem brisante Geschichten geschrieben werden, auch in der Kirche. Zur Untersuchung des Kärntner Kapitels Alois Schwarz (er wurde Mitte 2018 nach St. Pölten versetzt) sind am Montag der päpstliche Visitator Franz Lackner aus Salzburger und Benno Elbs, Bischof und Psychotherapeut in Vorarlberg, eingetroffen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.01.2019)