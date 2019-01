Papst-Vorstoß: Priester light für Notsituationen?

Franziskus will über einen „interessanten“ Vorschlag nachdenken. Einer generellen Öffnung des Priesteramtes für verheiratete Männer erteilte er aber bei einer fliegenden Pressekonferenz von Panama in seine neue Heimat Rom am Montag eine deutliche Absage.