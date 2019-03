Fall Bischof Schwarz: Der Ex-Sekretär klagt an

Es darf angenommen werden, dass der päpstliche Chefermittler Franz Lackner nicht einmal in Ansätzen geahnt hat, was alles auf ihn zukommen wird. Was seinem Mitbruder Alois Schwarz alles vorgeworfen wird – und in welcher Intensität beziehungsweise persönlicher Betroffenheit. Mit vielen Papieren ausgestattet, den Protokollen unzähliger Gespräche und von der Diözese Gurk-Klagenfurt beigestellten Dokumenten, Briefen und Eingaben arbeitet das Team rund um den apostolischen Visitator Erzbischof Franz Lackner, so die kirchenrechtlich korrekte Bezeichnung, am Endbericht, der nach Rom geht.