Als Luthers Revolution in Österreich ankam

Rein psychologisch gesehen ist der Protestantismus eigentlich nicht sonderlich attraktiv. Was ihn im Wesentlichen vom Katholizismus unterscheidet, ist die Prädestinationslehre, der Glaube daran, dass alles von Gott vorherbestimmt ist. Dieser Fatalismus ist je nach Spielart des Protestantismus unterschiedlich ausgeprägt, bei den Calvinisten ist er am rigidesten. Wozu sich also anstrengen? Wozu morgens aufstehen? Wozu ein Leben leben, in dem man ohnehin nichts mitzubestimmen hat?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.03.2019)