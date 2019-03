Der Kirchenschatz im Herzen der Stadt

Wien. „Ich komme mir vor wie die Erbauer des Stephansdom-Südturms. Dieser wurde 1359 grundgelegt, als 1433 der goldene Knauf an die Spitze gesetzt wurde, haben sie das nicht mehr erlebt. Wir digitalisieren Dokumente aus dem Nachlass Kardinal Franz Königs. Ich bin 74 und werde das Ende des Projekts auch nicht mehr erleben.“

Annemarie Fenzl heischt nicht um Mitleid. Das würde nicht zu ihrem Naturell passen. Schon verschwindet sie wieder. Die Historikern bringt ein paar Schriften. Diese sind ein halbes Jahrhundert alt. Soll sein. Wirklich interessant sind sie, da es sich um offizielle Tischvorlagen des Vatikans für die Beratungen des Zweiten Vatikanischen Konzils handelt. Mehr noch, einer der Konzilsväter hat leere Seiten für allerlei Notizen genützt: Kardinal Franz König.

Nur: Ein Lesen dessen, was er da (mit)geschrieben hat, ist nicht möglich. König hat nicht die Langschrift, auch nicht die Deutsche Einheitskurzschrift verwendet, sondern die nicht mehr gebräuchliche Gabelsberger Kurzschrift.

Endlich hat Fenzl jemanden gefunden, der dieser Schrift noch mächtig ist. Die Übertragung könnte spannend werden. Dies umso mehr, als König kein klassisches Tagebuch verfasst hat. „Leider, das war nicht das Seine,“ wirft Fenzl ein, „andere Kardinäle haben das sehr wohl getan und Erinnerungen an das Konzil veröffentlicht.“

Die Historikerin ist Herrin über einen Kirchenschatz. Im Herzen der Stadt Wien, dort wieder im Herzen des Erzbischöflichen Palais, lebt Kardinal Franz König weiter. Die Erinnerung an den heute, Mittwoch, vor 15 Jahren verstorbenen Jahrhundert-Kardinal, dem sie zuvor als Diözesanarchivarin, ab 1985 bis zu dessen Tod 2004 als Leiterin von dessen Büro und damit als engste Mitarbeiterin gedient hat.

Die Schuhe des Kardinals

Christoph Schönborn hat unmittelbar nach dem Tod seines Vorvorgängers die Idee gehabt, ein Kardinal-König-Archiv zu gründen. Seither ist es in dem im 17. Jahrhundert errichteten Quertrakt zwischen Wollzeile und Stephansplatz untergebracht, darüber befindet sich die historische Erzbischöfliche Bibliothek. Das Bischofswappen Franz Königs ist über dem Eingang angebracht.

Drinnen mutet das längliche Gebäude wie ein kleines Museum für einen großen Kirchenmann an. Vitrinen stehen an der Wand mit Talar, Mitra, Ring und Stab des Bischofs, der Lesebrille auf der Bibel des Kardinals, auch Wanderschuhe und Sonnenhut sind zu sehen. Dazwischen stehen eher beliebig vor einem Fenster ein paar Weinflaschen mit Spezialetiketten zu verschiedensten Anlässen im Leben Kardinal Königs.

Allzu viel Parteienverkehr gibt es hier nicht. Denn immerhin sind die Bestände dieses Privatarchivs eigentlich noch 35 Jahre für die Öffentlichkeit gesperrt. Bei ernsthaften Forscheranfragen, die auch aus dem Ausland kommen, drückt man schon einmal beide Augen zu.

2000 Archivschachteln warten darauf, sortiert, katalogisiert und digitalisiert zu werden. „Sensationen“ erwartet Annemarie Fenzl keine. Aber doch so manche weitere Erkenntnisse über das Konzil, über Königs Tätigkeit in Rom, als er dort das Sekretariat für die Nichtglaubenden leitete (1968–1981, neben seiner Tätigkeit als Wiener Erzbischof), über insgesamt 33 Jahre als regierender Bischof, zuerst in St. Pölten, dann wenig später in Wien, und seine Zeit bis zum Tod.

Was Kardinal König besonders charakterisiert habe? Fenzls Antwort fällt sehr lang aus. Er sei allen auf Augenhöhe begegnet, habe im Augenblick gelebt, immer versucht, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen, sei ohne Furcht gewesen. Fenzl: „Für ihn war die kürzeste Verbindung zu Gott das Gebet. Wenn ich mit Gott im Bund bin, kann gar nichts mehr passieren. Dann hätte er auch mit dem Teufel sprechen können.“ Und er habe gepredigt: „Ihr müsst nichts Großes tun, ihr müsst nur verantwortungsvoll leben und tun, was nottut, jeden Tag.“

Die letzten Worte des Kardinals

Heute Abend zelebriert Christoph Schönborn in der Lainzer Konzilsgedächtniskirche einen Gedenkgottesdienst für Kardinal König. Fenzl wird – natürlich – dabei sein, auch anschließend bei einem Symposium sprechen. Bis zuletzt hat sie vor 15 Jahren mit Schwester und Schwager, beide Ärzte, am Krankenbett gewacht.

Annemarie Fenzl erinnert sich an die letzten Worte ihres 98-jährigen „Chefs“. Sie habe ihm am Abend, bevor er entschlief, gesagt, es schneie, es sei alles in Ordnung. Darauf Franz König: „Wie schön.“

DIE HERRIN DES ARCHIVS Annemarie Fenzl leitet das Kardinal-König-Archiv im Wiener Erzbischöflichen Palais. Von 1985 bis zu dessen Tod am 13. März 2004 war die promovierte Historikerin dessen Büroleiterin. [ Kogiku ]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.03.2019)