Kardinal Christoph Schönborn muss sich einer Krebsoperation unterziehen. Dies hat er am Freitag am Ende einer Pressekonferenz mit einem "Hinweis in persönlicher Sache" erklärt: "Ich muss mich einer Krebsoperation unterziehen. Es handelt sich um Prostatakrebs, der gut heilbar ist", sagte Schönborn. Dazu werde sich der 74-Jährige eine Zeit lang zurückziehen: "Den Monat Mai werde ich aus der Öffentlichkeit verschwinden. Die Öffentlichkeit wird das gut überleben."

(red.)