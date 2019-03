Jetzt laufen Papst Franziskus auch noch die Frauen davon

Die Rückkehr von "veralteten, vertrockneten Sitten" und der Kontrolle der Männer: Das beklagt die Chefin des vatikanischen Frauenmagazins in einem Brief an Papst Franziskus. Und sie tritt zurück - mit allen zehn Mitarbeiterinnen.