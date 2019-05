Kardinal Schönborn ab Montag im Spital

Wien. Kardinal Christoph Schönborn hat „Anfang Mai“ als Termin für eine Prostatakrebs-Operation in Wien genannt. Wie die „Presse“ erfährt, steht nun das Datum fest. Ab Montag muss er sich für ungefähr eine Woche in Spitalsbehandlung begeben.

Am Sonntag wird der Kardinal noch in Niederösterreich im Einsatz sein und Firmung spenden. Nach der Operation wird sich der rekonvaleszente 74-jährige Erzbischof vier bis fünf Wochen auf Erholung außerhalb Wiens begeben. Seine Rückkehr in die Öffentlichkeit ist für Pfingsten geplant. Am Sonntag, dem 9. Juni, will der Kardinal (wieder) das Pontifikalamt im Stephansdom leiten. (d. n.)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.05.2019)