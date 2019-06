Wie tickt der Vatikan? Schwierig, allgemein zu sagen. Aber einen guten Einblick in das Denken der römischen Instanzen gibt der neue Nuntius, den Papst Franziskus nach Wien gesendet hat. Völlig anders als Vorgänger Zurbriggen, der aus Prinzip keine Interviews gegeben hat, stellt sich Erzbischof Pedro López allen Fragen und antwortet sehr offen. Wie sein Chef Franziskus. Er ortet im zu geringen Engagement der Laien in der österreichischen Gesellschaft ein besonders großes Problem. Und er stellt sich auch hinter Bischof Alois Schwarz. In dessen Versetzung von Klagenfurt nach St. Pölten sieht er keine Bestrafung - sondern eine Beförderung.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.06.2019)

Lesen Sie mehr zum Thema López Quintana: Der Weichensteller In der Wiener Nuntiatur weht ein neuer Wind.

Meistgekauft